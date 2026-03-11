Врач рассказала, кому нельзя есть сыр

Людям с непереносимостью лактозы, аллергией на молочные белки, а также острыми заболеваниями печени и поджелудочной железы нужно ограничить употребление сыра. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Юлия Сластен.

© Вечерняя Москва

— Сыр — источник белка, кальция и полезных жиров. Но ограничить его потребление стоит людям с непереносимостью лактозы, аллергией на молочные белки, а также при острых заболеваниях печени и поджелудочной железы, — отметила специалист.

Врач предупредила, что в этих случаях употребление сыра может вызывать боли в животе, вздутие, диарею или аллергические реакции, передает РИА Новости.

В свою очередь врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что сыр с благородной плесенью, несмотря на свой внешний вид, безопасен для здоровья при умеренном потреблении. При этом такой вид сыра богат гистамином, который может спровоцировать аллергические реакции, головные боли и изменения артериального давления у восприимчивых людей.