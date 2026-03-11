Постель под микроскопом: как часто нужно обновлять белье

Мы проводим во сне примерно треть жизни — это известный факт. За эти часы тело восстанавливает ткани и органы, регулирует гормоны, перерабатывает ментальную информацию и буквально чинит себя во всех смыслах.

Поэтому, в общем, логично, чтобы сам сон был не просто полноценным в смысле продолжительности, а здоровым и действительно восстанавливающим силы — а для этого нужны качественная кровать с правильным матрасом. И чистое постельное белье. И тут мы упираемся в любопытный вопрос — а с какой частотой его нужно менять? Дерматолог Ирина Куроедова ответила на него.

Что накапливается в ткани за неделю

За ночь человек теряет до полулитра влаги.

«Ткань впитывает пот и кожное сало, в ней накапливаются отшелушенные клетки кожи — и во влажной и питательной среде бактерии и пылевые клещи размножаются просто с фантастической скоростью. И поскольку кожа и дыхательные пути контактируют с этой новой цивилизацией по несколько часов каждую ночь, это начинает влиять на состояние кожи и самочувствие», — объясняет врач.

Что говорят эксперты

Дерматологи сходятся в простом мнении: в среднем постельное белье стоит менять раз в неделю. Не из эстетических соображений, хотя и они никому еще не мешали, а потому что примерно за семь дней ткань успевает накопить достаточное количество органических остатков, чтобы начать влиять на состояние кожи.

Особенно это заметно у людей с акне, себорейным дерматитом или чувствительной кожей: лицо несколько часов подряд лежит на наволочке, которая становится частью микробной экосистемы. Если есть склонность к воспалениям, наволочку разумно менять чаще — каждые два-три дня.

Аллергия, клещи и дыхание

Отдельная тема, которая волнует многих, — аллергия. Пылевые клещи сами по себе не опасны, но их продукты жизнедеятельности — мощные триггеры. Когда белье меняют редко, концентрация этих частиц увеличивается. Результат — ночной кашель, заложенность носа, зуд. И человек может годами лечить что-то вроде простуды, не задумываясь о том, что дело в том, на чем он спит.

«Важно понимать и еще одну вещь: чистая наволочка не компенсирует грязную подушку. Со временем подушки и одеяла тоже накапливают влагу и микрофлору. Их нужно регулярно стирать или менять, иначе эффект от свежего белья будет очень сильно девальвирован», — подчеркивает дерматолог.

Мы можем тщательно ухаживать за лицом, покупать дорогие сыворотки и обсуждать микробиом кожи, но если мы банально спим на грязном белье, это теряет всякий смысл. Поэтому начинать следует с базовых понятий гигиены — и приучать к этому детей.