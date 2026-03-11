Названа одна привычка, которая крадет целых десять лет жизни

Эксперты в области старения бьют тревогу: наши повседневные ритуалы оказывают колоссальное влияние на продолжительность жизни, и дело далеко не только в генах. Как сообщает издание Focus, геронтологи и исследователи долголетия все чаще указывают на разрушительную силу привычек, формируемых нами же.

© runews24.ru

Главный убийца долголетия: курение

Специалисты единогласно называют курение главным врагом долголетия. Отказ от этой пагубной страсти – самый эффективный шаг к продлению жизни и сохранению здоровья. Сара Джексон, ведущий научный сотрудник Университетского колледжа Лондона, резким тоном заявляет: "Каждая выкуренная сигарета отнимает драгоценные годы. Бросать нужно немедленно!"

Скрытые угрозы: питание, сидячий образ жизни и недосып

Но курение – лишь верхушка айсберга. Несбалансированное питание, полное вредных продуктов и лишенное овощей и фруктов, приводит к ожирению и перегружает сердечно-сосудистую систему. Затяжные периоды без движения, будь то работа или отдых, и хронический недосып также наносят удар по организму, ускоряя старение и повышая риск хронических заболеваний.

Десятилетия под угрозой

По мнению экспертов, совокупное воздействие этих вредных привычек, если их не корректировать, может сократить не только годы жизни, но и ее качество, лишив нас целых десятилетий активного существования.