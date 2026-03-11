Эксперт назвал лучший напиток для людей с гипертонией

Нитраты, содержащиеся в свекольном соке, могут способствовать снижению артериального давления за счет расширения кровеносных сосудов. Об этом рассказал врач общей практики Национальной службы здравоохранения Великобритании Амир Хан. Эксперта цитирует издание Daily Mirror.

© Газета.Ru

По словам специалиста, питание играет важную роль в контроле артериального давления. Людям с гипертонией обычно рекомендуют сократить потребление соли и включать в рацион продукты, богатые калием, например бананы. Свекла также может оказывать благоприятное влияние на показатели давления.

Как пояснил Хан, этот корнеплод содержит нитраты — соли азотной кислоты, которые в организме превращаются в оксид азота. Это вещество расширяет кровеносные сосуды и улучшает кровоток, что способствует снижению артериального давления.

Врач отметил, что для достижения выраженного эффекта рекомендуется употреблять около 250 миллилитров свекольного сока в день. Однако он предупредил, что после употребления такого напитка может повышаться уровень глюкозы в крови. По этой причине людям с сахарным диабетом следует предварительно проконсультироваться с врачом.

Нитраты естественным образом присутствуют в растениях и участвуют в их метаболизме, в том числе в синтезе белков. В организме человека эти соединения считаются относительно малотоксичными и обычно быстро выводятся, однако их избыточное поступление может быть нежелательным.