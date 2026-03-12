Офтальмолог назвала продукты питания, сохраняющие зрение

Любые нарушения зрения приводят к серьезному снижению качества жизни. Поэтому сохранение здоровья глаз должно быть приоритетной задачей каждого человека. Врач-офтальмолог ФНКЦ ФМБА России Елена Кохендерфер в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала, какие продукты полезно вводить в рацион питания для здоровья глаз.

«Для поддержания остроты зрения организму необходим бета-каротин, который преобразуется в витамин А. Он способствует укреплению роговицы, позволяет лучше видеть в темноте. Наибольшее количество бета-каротина содержится в моркови, тыкве и других желтых и оранжевых овощах. Чтобы усилить воздействие, можно приготовить их в сметанном соусе. Это улучшит усвояемость жирорастворимого витамина А», - отмечает врач.

Она напомнила, что самым известным продуктом для здоровья глаз считается черника. В ней много витаминов В1, С, а также лютеина. Регулярное употребление черники позволяет уменьшить усталость глаз после длительной работы за компьютером, нормализует внутриглазное давление, ускоряет процесс передачи нервных импульсов от мозга к зрительному аппарату. Полезные свойства ягод сохраняются даже при заморозке.

Также врач посоветовала постоянно включать в рацион морскую рыбу. Особенно - лосося, сардину, сельдь и скумбрию. Содержащиеся в них омега-3 жирные кислоты обеспечивают нормальную работу кровеносной системы, сохраняют целостность клеток, являются профилактикой синдрома сухого глаза.

Необходимые для зрения витамины группы В в большом количестве содержатся в твороге. Молочные продукты богаты кальцием, который входит в состав клеток и тканевой жидкости глаза. Полезно также начинать утро с овсяной или гречневой каши. Калий, магний, фосфор и железо, входящие в их состав, ускоряют регенерацию тканей глаза при микроповреждениях. Такие продукты, как чечевица, горох, фасоль богаты цинком, а значит могут замедлять развитие катаракты. Цинк обеспечивает прозрачность хрусталика.