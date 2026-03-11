Эксперт объяснила, кому пойдет на пользу поездка в санаторий

Терапевт АО «Медицина» Светлана Бурнацкая рассказала в беседе с «Чемпионатом», что санаторно-курортное лечение — это не просто отдых, а один из методов профилактики, оздоровления и восстановления пациентов. На протяжении десятилетий люди активно пользуются такими возможностями, и опыт показывает, что грамотно подобранный санаторий может существенно улучшить состояние здоровья.

«Раньше большинство санаториев были строго профильными: для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологиями системы кроветворения или проблемами опорно-двигательного аппарата. Сегодня санатории чаще многопрофильные, но всё же мы стараемся направлять пациентов в те условия, где климат и ресурсы максимально соответствуют их заболеванию. При подборе санатория всегда ориентируемся на основное заболевание», — сказала эксперт.

При сердечно-сосудистых проблемах чаще рекомендуется центральная полоса России — Московская или Ленинградская области. Для пациентов с заболеваниями бронхов и лёгких оптимальны Крым и южные регионы: там сухой, тёплый воздух, который облегчает дыхание. При болезнях пищеварительной системы ключевую роль играют минеральные воды — это Кавказские Минеральные Воды, Крым. Для опорно-двигательного аппарата подойдут практически все санатории России: Кавказ, Беларусь, Урал и Сибирь. На Алтае раньше было больше учреждений по лечению туберкулёза, сегодня они успешно работают и с дыхательной системой, и с опорно-двигательными заболеваниями.