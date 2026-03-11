Когда истощение душевных сил становится опасным для человека

Понять, где обычная усталость, а где уже состояние, с которым лучше идти к врачу, можно по тому, насколько человек сохраняет активность в повседневной жизни. Об этом рассказала врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

В беседе с РИАМО эксперт объяснила, что можно считать своего рода лакмусовой бумажкой в такой ситуации. По ее словам, если человек, несмотря на жалобы, продолжает функционировать и "держать удар" – ходит на работу, заботится о семье и близких, выбирается в театр или на спортивные мероприятия, пусть и не с прежним уровнем энергии, – чаще всего это говорит о естественном истощении на фоне жизненных обстоятельств, своих или семейных.

Тревожный сигнал – это когда человек подолгу находится на больничном, по утрам не может подняться с постели, начинает игнорировать даже базовые бытовые вещи вроде душа или мытья головы и под разными предлогами уклоняется от рабочих и повседневных обязанностей. В таком случае речь уже может идти об объективном истощении.

Такое состояние требует наблюдения у специалиста – терапевта и врачей интернистских специальностей в зависимости от характера проблемы: гастроэнтеролога, невролога и других, – отметила собеседница СМИ.

При необходимости подключаются психотерапевт или психоневролог, чтобы помочь восстановить энергетические ресурсы и стабилизировать психоэмоциональное состояние, добавила врач.