$78.7491.9

Косметолог рассказала о перспективах борьбы с поседением

runews24.ru

Около 74% людей в возрасте от 45 до 65 лет сталкиваются с потерей пигмента волос. Механизм поседения связан со снижением активности меланоцитов — клеток, вырабатывающих пигмент, что ускоряется под воздействием окислительного стресса. Рынок предлагает множество БАДов, обещающих вернуть цвет, однако добавки эффективны только при подтверждённом дефиците конкретных веществ, например меди или витамина B12.

Терапевт развеял мифы о лечении седины витаминами
© runews24.ru

Врач-терапевт Наталья Лаврентьева подчеркнула, что бесконтрольный приём витаминов в надежде восстановить цвет опасен. Преждевременное поседение часто указывает на скрытые нарушения — уровень ферритина или дисфункцию щитовидной железы. Лишь коррекция основного заболевания способна замедлить процесс. Полностью обратить возрастную седину невозможно, поскольку меланоциты со временем гибнут.

Косметолог Валерия Ромашина в беседе с lady.pravda.ru отметила перспективность топических пептидов, имитирующих меланостимулирующий гормон. В ее практике такие комплексы помогли уменьшить количество седины у клиентов на ранних стадиях. Однако до массового «лекарства от седины» ещё далеко. Устранив провоцирующие факторы — курение или дефицит витаминов, — можно надеяться на появление новых пигментированных волос.

Ранее сообщалось, что перед 8 Марта женщины в среднем тратили 8000 рублей на косметические процедуры.

Стилист рассказала, какая одежда будет модной в 2026 году.