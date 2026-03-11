Терапевт развеял мифы о лечении седины витаминами

Около 74% людей в возрасте от 45 до 65 лет сталкиваются с потерей пигмента волос. Механизм поседения связан со снижением активности меланоцитов — клеток, вырабатывающих пигмент, что ускоряется под воздействием окислительного стресса. Рынок предлагает множество БАДов, обещающих вернуть цвет, однако добавки эффективны только при подтверждённом дефиците конкретных веществ, например меди или витамина B12.

Врач-терапевт Наталья Лаврентьева подчеркнула, что бесконтрольный приём витаминов в надежде восстановить цвет опасен. Преждевременное поседение часто указывает на скрытые нарушения — уровень ферритина или дисфункцию щитовидной железы. Лишь коррекция основного заболевания способна замедлить процесс. Полностью обратить возрастную седину невозможно, поскольку меланоциты со временем гибнут.

Косметолог Валерия Ромашина в беседе с lady.pravda.ru отметила перспективность топических пептидов, имитирующих меланостимулирующий гормон. В ее практике такие комплексы помогли уменьшить количество седины у клиентов на ранних стадиях. Однако до массового «лекарства от седины» ещё далеко. Устранив провоцирующие факторы — курение или дефицит витаминов, — можно надеяться на появление новых пигментированных волос.

