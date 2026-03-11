Может ли стресс спровоцировать микроинсульт

У молодого человека произошел инсульт во время ссоры с девушкой. У парня начали «скручиваться» руки, перекосило уголок рта, и потекли слезы с одной стороны. Пара вызвала скорую, и прибывшие медики диагностировали микроинсульт. Серьезно молодой человек не пострадал, он уже восстанавливается. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, может ли стресс стать причиной микроинсульта.

По словам врача, сильный стресс и нервное напряжение действительно могут спровоцировать микроинсульт как у мужчин, так и у женщин, если есть факторы риска. К ним относятся:

курение;

злоупотребление алкоголем;

повышенное артериальное давление;

малоподвижный образ жизни;

высокий уровень холестерина.

Это стандартные факторы, которые увеличивают риск инфаркта и инсульта. Также если есть наследственность, предрасположенность к этому заболеванию у родственников, то это повышает вероятность инсульта и микроинсульта даже в молодом возрасте, — говорит Вилков.

Эксперт отметил, что симптомы микроинсульта похожи на обычный инсульт, но они обратимы. При микроинсульте не возникает тяжелых последствий и обширных поражений сосудов головного мозга. В этом случае происходит спазм капилляров и возникают такие симптомы, как:

головная боль;

нарушение координации движений;

снижение чувствительности в руках и ногах;

кратковременное нарушение зрения;

кратковременная потеря речи;

нарушение памяти;

тошнота и рвота;

изменение рефлексов.

Главное отличие микроинсульта от обычного инсульта — это легкость симптомов, их обратимость. Часто мужчины и женщины переносят их на ногах, даже могут не обращать пристального внимания на свое состояние. Или считают, что симптомы проходят сами по себе. Это еще больше увеличивает риск повторного микроинсульта или настоящего большого инсульта, когда уже без помощи врачей не обойтись и это состояние будет реально угрожать жизни, — сказал Вилков.

Психиатр объяснил, что только врач-невролог может поставить точный диагноз после обследования, поэтому важно вовремя обратиться за помощью.

Можно вызвать скорую помощь, потому что даже фельдшер или врач-терапевт смогут заподозрить это состояние и госпитализировать в стационар, где пациент сможет получить необходимое лечение у врача-невролога, — заключил собеседник «ВМ».

