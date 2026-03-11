Чем полезна брусника и кому стоит быть с ней осторожнее

Полезны не только ягоды, но и листья. Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова объяснила, почему бруснику стоит добавить в свой рацион.

В бруснике содержится много витамина С, каротина, железа и меди. Также в ней есть дубильные вещества, флавоноиды и метиларбутин. Эти компоненты помогают организму защищаться от вредного воздействия тяжёлых металлов, например кобальта или ртути. А витамин С укрепляет иммунитет и помогает бороться с простудами и воспалениями.

Самый полезный вариант — свежая ягода. Именно в ней сохраняется максимум витаминов. При термической обработке полезных веществ становится меньше. Заморозка тоже снижает количество ценных элементов.

Ульяна Махова подчёркивает, что при хронических заболеваниях при лечении брусникой лучше проконсультироваться с врачом. В ежедневном рационе ягода не помешает — её можно добавлять в чай, каши или йогурты. Главное — соблюдать меру.