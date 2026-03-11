Гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов рассказал в беседе с «Чемпионатом», почему каждому стоит провести хотя бы один день без мяса. Это мягкий эксперимент, возможность попробовать, как можно накормить себя иначе: блюда из бобовых, цельнозерновых круп, орехов, овощей и фруктов. Такой сдвиг даже один‐два раза в неделю помогает увеличить потребление пищевых волокон, улучшить работу кишечника, разнообразить микробиоту и снизить общую калорийность рациона. Исследования показывают, что диеты, богатые растительными продуктами, связаны с более низким уровнем «плохого» холестерина, лучшей чувствительностью к инсулину и меньшим риском сердечных событий.

«Важно, что речь не идёт о чёрно‐белом выборе: или стейк каждый день, или строгий веган. Для многих людей комфортным и полезным становится именно промежуточный вариант — флекситарианство, когда мясо остаётся в рационе, но не является его центром. День без мяса помогает увидеть, что тарелка без животного белка может быть сытной и вкусной, если в ней есть бобовые, крупы, овощи, специи, растительные масла», — сказал эксперт.

Для пациентов с определёнными заболеваниями (анемия, болезни ЖКТ, некоторые метаболические нарушения) любые серьёзные изменения лучше обсуждать с врачом или диетологом. Но для большинства людей один «растительный» день в неделю — безопасный и полезный шаг в сторону более разнообразного и щадящего для организма питания.