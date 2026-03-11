Гастроэнтеролог рассказал, как распознать опасный дефицит витаминов

Организм часто сигнализирует о проблемах задолго до того, как разовьётся серьёзное заболевание. Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Владимир Логинов в беседе с изданием «Чемпионат» перечислил внешние признаки, которые могут указывать на критический дефицит витаминов и микроэлементов.

По словам эксперта, многие люди годами безуспешно лечат косметические дефекты или усталость, не подозревая, что причина кроется в банальном, но опасном авитаминозе. Специалист выделил ключевые симптомы, которые помогут распознать нехватку полезных веществ на ранней стадии.

Одними из самых точных маркеров являются изменения в ротовой полости.

«Гладкий, „лакированный“ язык — это классический признак дефицита железа и витамина В12. В запущенных случаях это приводит к анемии, поражающей нервную систему», — предупреждает доктор Логинов.

На нехватку фолиевой кислоты (В9) и никотиновой кислоты (РР) могут указывать жжение и покраснение кончика языка, на проблемы с всасыванием витаминов группы В и недостаток цинка — географический язык (красные пятна с белыми ободками). О дефиците важных микроэлементов также могут предупреждать заеды (трещинки в уголках рта), бледные или синюшные губы, кровоточивость дёсен при чистке зубов.

Также на нехватку витаминов реагирует кожа. Так, «гусиная кожа» на плечах и бёдрах (фолликулярный гиперкератоз) — это не просто эстетическая проблема, а серьёзный признак дефицита витаминов А, Е и жирных кислот Омега-3.

Сухие локти и пятки могут указывать на недостаток тех же витаминов А и Е, а также на сбои в работе щитовидной железы, а желтоватые пятна на веках (ксантелазмы) часто связаны с нарушением липидного обмена и дефицитом жирорастворимых витаминов на фоне проблем с печенью или желчным пузырём. Усиленное выпадение волос часто является реакцией на дефицит железа, цинка и биотина (В7), особенно у людей, исключивших из рациона мясо.

Что касается зрения, то ухудшение видимости в сумерках («куриная слепота») прямо указывает на нехватку витамина А. Если вовремя не принять меры, это грозит развитием сухости роговицы.

Неврологические симптомы — одни из самых тревожных. Синдром беспокойных ног и ночные судороги в икрах, по словам гастроэнтеролога, сигнализируют о дефиците магния, калия и витамина D.