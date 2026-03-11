Почему нельзя удалять ушную серу пальцами

Использование ватных палочек, пальцев и тем более специальных свечей может нанести серьёзный вред здоровью. Британский врач общей практики Сурадж Кукадия предостерёг от популярных, но опасных методов чистки ушей.

По словам медика, работающего в отделении неотложной помощи, уши обладают способностью к самоочищению. Попытки удалить серу самостоятельно лишь проталкивают её глубже в слуховой канал, что грозит потерей слуха, шумом в ушах (тиннитом), головокружением и инфекциями. Единственное, что врач рекомендует, — аккуратно протирать наружную часть уха влажной салфеткой или ватным тампоном.

Ушная сера выполняет важную защитную функцию: она предотвращает попадание пыли, бактерий и микробов, а также защищает кожу слухового канала от раздражения. В норме она вырабатывается железами и самостоятельно выходит наружу. Однако у некоторых людей может происходить скопление серы из-за узких слуховых проходов, кожных заболеваний или использования слуховых аппаратов. В таких случаях врачи рекомендуют использовать специальные средства.

В серьёзных ситуациях требуется профессиональное удаление серы — промывание или микроаспирация.