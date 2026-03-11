Назван простой способ предотвратить снижение силы с возрастом

Правильная разминка 10–15 минут перед тренировкой снижает риск получения травм и помогает предотвратить снижение силы и выносливости с возрастом, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Пироговского Университета Таулан Гедиев.

© Газета.Ru

Когда человек начинает заниматься без разминки, мышцы и связки менее эластичны и он хуже контролирует движения. Разминка постепенно разогревает ткани, улучшает координацию и «включает» стабилизирующие мышцы. В результате движения становятся более точными и безопасными, снижается вероятность перегрузочных повреждений. В спортивной медицине накоплено достаточно данных, что грамотная подготовка перед нагрузкой заметно уменьшает частоту травм, особенно в беге и игровых видах спорта.

«Оптимальная разминка обычно занимает 10–15 минут и должна быть активной. Сначала нужен общий разогрев — легкая ходьба или бег, чтобы немного повысился пульс и появилось ощущение тепла в теле. Затем полезны динамические движения в суставах и мягкая активная растяжка. Важно, что перед основной нагрузкой предпочтительна именно динамическая растяжка, а не длительное удержание позиций в одном положении. В конце стоит выполнить несколько упражнений, похожих на движения предстоящей тренировки, чтобы мышцы и связки включились в работу. Хороший ориентир — легкое потепление тела и исчезновение ощущения скованности», — посоветовал Гедиев.

Причем правильная разминка создает условия, при которых сила и функция мышц могут сохраняться и расти с возрастом. Когда человек тренируется регулярно и без травм, мышцы получают стабильную нагрузку, поддерживается их масса, сохраняется подвижность суставов и координация.