Какие продукты уничтожают поджелудочную

В народе почему-то считают, что главный враг поджелудочной — алкоголь. Но врачи говорят другое: есть продукты, которые бьют по этому органу больнее и быстрее. Особенно если вам за 50 и ресурсы организма уже не те.

Конечно, это все жирное и жареное. Особенно на ужин. Представьте, ваша поджелудочная вырабатывает ферменты, чтобы переваривать пищу. Когда вы кидаете в топку жирный кусок мяса с жареной картошкой, железа вынуждена работать в режиме аврала. Жирная пища провоцирует избыточный выброс желчи и ферментов, что создает избыточное давление в протоках, отмечает канал «Год по долголетию».

Сахар и все сладкое — зло в чистом виде. Каждый раз, когда вы пьете сладкий чай с печеньем перед телевизором, поджелудочная выбрасывает инсулин, чтобы загнать глюкозу в клетки. Постоянные скачки сахара истощают ее, клетки изнашиваются, и однажды железа просто перестает справляться. Это путь не только к диабету, но и к хроническому воспалению. Сахар — это коварный враг: он бьет не по пищеварению, а напрямую по инсулиновому аппарату.

Ну и этот стоп-лист не был бы полным без переработанного мяса. Да, ваши любимые колбасы, сосиски, бекон, ветчина. Все то, что принято называть мясными деликатесами. Там столько химии, нитритов и скрытых жиров, что организм воспринимает это как отраву. Ведущие гастроэнтерологи постоянно об этом твердят: переработанное мясо провоцирует окислительный стресс и убивает клетки поджелудочной быстрее алкоголя.

Как понять, что железа уже кричит о помощи? Обратите внимание на тяжесть в левом боку после еды, постоянное вздутие, тошноту по утрам. Многие списывают на возраст, а зря. Это последние сигналы SOS.

Что делать? Старайтесь ужинать минимум за три часа до сна, чтобы железа успела уйти на «ночной режим» вместе с вами. Попробуйте запекать рыбу в фольге или делать тефтели на пару — поджелудочная скажет спасибо за отсутствие пережаренной корочки. Вкус тот же, а вреда ноль. Вместо сладкого чая пить обычную воду. И обязательно гулять после ужина, хотя бы 20 минут, чтобы разогнать кровь и помочь организму.

Не ждите, пока прихватит. Поджелудочная — орган нежный, восстанавливается плохо. Так что может, сегодня вместо котлеты с майонезом съедим что-то более дружелюбное?

Основу рациона после 50 лет должны лечь 5-6 приемов пищи маленькими порциями. Конечно, жареного и жирного там может быть самый минимум.