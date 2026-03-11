Сколько раз в день нужно есть во время поста

Во время поста лучше принимать пищу небольшими порциями пять-шесть раз в день примерно по 250–300 грамм за раз, через 3–3,5 часа, посоветовала собеседница «Газеты.Ru», доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета. Ольга Сайно.

© Газета.Ru

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), средний человек потребляет около 2,7 кг пищи в день (включая воду, продукты питания и напитки). Тем не менее рацион питания у всех разный, поэтому по некоторым данным, в день человек потребляет около 1,5 кг еды.

«Во время поста рекомендуется есть 5–6 раз в день небольшими порциями, чтобы не допускать сильного чувства голода и обеспечить нормальное усвоение пищи. Однако важно учитывать, что количество еды должно соответствовать индивидуальной потребности в калориях. Суточная потребность в калориях для взрослых зависит от образа жизни и составляет: от 2500 до 2900 калорий для мужчин, от 1900 до 2250 калорий для женщин. Также важно правильно рассчитать соотношение белков, углеводов и жиров», — рассказала доктор.

Вместо животного белка используем растительный — это бобовые (горох, нут, соя, фасоль). Цветная капуста, гречка, орехи, грибы также являются источниками белка. Следует свести к минимуму или лучше отказаться от простых углеводов, избыток которых приводит к набору массы тела.

«В пост употребляют жиры растительного происхождения. К ним относят различные виды масел, полученных из растений: оливковое, подсолнечное, рапсовое, кукурузное, льняное, тыквенное, пальмовое. Также большое количество растительных жиров содержится в авокадо, семенах растений — в орехах, кукурузе, оливках. В составе этих продуктов содержится также токоферол, провитамин A, незаменимые жирные кислоты омега-6 и омега-9», — заметила доктор.

Из-за отказа от животной пищи может возникнуть недостаток минеральных веществ, например кальция, йода, цинка. Для того чтобы восполнить их, нужно включить в рацион морскую капусту, отруби, бобовые, семена и орехи.