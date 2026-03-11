Чем опасны самые популярные косметологические процедуры

Желание выглядеть молодой и красивой не только стоит больших денег, но и может обернуться бедой. В прошлом году россияне потратили на косметические инъекции более 60 млрд рублей. И при этом даже несложные, казалось бы, манипуляции иногда приводят к огромным проблемам, даже необратимым - предупредили участники форума Beauty Business Connect, в котором вместе с косметологами участвовали онкологи, офтальмологи, неврологи. Врачи обсуждали, как наладить междисциплинарное сотрудничество косметологов с другими специалистами, и рассказывали, о каких рисках стоит знать пациентам.

Родинка под микроскопом

Косметолог может спасти жизнь, проявляя онконастороженность, - считает замдиректора Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Маргарита Рахматулина.

В самом деле: пациенты приходят к косметологу, чтобы выровнять цвет лица, убрать пигментные пятна, папилломы и родинки, и это как раз тот врач, который внимательно наблюдает за состоянием кожи. Тем более что пациентки приходят к нему регулярно, а изменения на коже как раз и нужно наблюдать в динамике.

Но, к сожалению, в редком кабинете косметолога есть дерматоскоп - несложный компактный прибор, который работает с увеличением и подсветкой и позволяет детально рассмотреть сомнительные родинки.

"Бывает, что косметолог удаляет все подряд лазером, конечно, без гистологии. А через год к нам приходит пациентка с генерализованным раком кожи. Удаление подозрительного новообразования без гистологического исследования - фатальная ошибка", - говорит заведующая онкоотделением московской ГКБ имени Юдина Мария Ермощенкова.

Что делать? Во-первых, учить косметологов. Онконастороженность должна стать базой их образования. Во-вторых, знать маршрутизацию. Косметолог, даже заподозрив неладное после осмотра пациента, не может сразу выдать ему направление 057/у к онкологу. Но он обязан объяснить все риски и настойчиво рекомендовать обратиться в поликлинику и получить направление в Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) - чтобы обследоваться и удалить новообразование без рисков. В-третьих, нужно использовать уникальное положение косметолога. Зачастую это не просто доктор, а близкий человек, к которому клиентки ходят годами и полностью ему доверяют. Это доверие можно использовать во благо:

"Можно аккуратно порекомендовать пациентке сходить на маммографию, особенно если женщина старше 50 лет и активно пользуется гормонотерапией", - добавляет онколог.

Такая ненавязчивая профилактика может спасти не только красоту, но и жизнь.

Одна минута до слепоты

Периорбитальная зона - часть лица вокруг глаз - одна из самых востребованных в косметологии. Коррекция "гусиных лапок", нависшего века, морщин на переносице и в межбровье кажется рутинной задачей, но и здесь много рисков, - отметила исполнительный директор аналитической компании "Право на здоровье" Ольга Гончарова

Офтальмологи бьют тревогу. Глава офтальмологической клиники Вячеслав Куренков и его коллега, лазерный хирург Ксения Ластовская рассказали о страшных случаях, с которыми столкнулись в своей практике. Самая громкая история, которая в прошлом году обошла многие СМИ, - трагедия жены известного церковного деятеля, которая потеряла зрение после операции блефаропластики.

"Мы консультировали эту пациентку и направляли ее в Италию, чтобы спасти хоть какое-то зрение", - делится Вячеслав Куренков.

Увы, этот случай не единичный. Слепотой может грозить и неудачно сделанный укол ботокса или филлера. Офтальмологи настаивают: пациенты должны быть предупреждены о возможных рисках, а косметологи - знать правила первой помощи.

Механизм катастрофы прост и неумолим. При введении филлера (например, гиалуроновой кислоты) игла случайно может попасть в сосуд, питающий глазную сетчатку.

"Если филлер попадает в артерию, питающую сетчатку, и не принять срочных мер, через час мы видим "белое" глазное дно. Глаз может погибнуть за 60-90 минут", - объясняет Ксения Ластовская.

Но лишь немногие косметологи в такой ситуации не теряются и действуют быстро и правильно: таким пациентам необходима немедленная офтальмологическая помощь. Чаще всего косметолог вызывает обычную скорую, пациентку везут в многопрофильную больницу. Пока ее осмотрят, пройдут часы. Сетчатка без питания гибнет необратимо.

"В течение 90 минут, если не оказать экстренную помощь, такой пациент будет слепым без какой-либо надежды на восстановление зрения", - резюмирует офтальмолог.

Вот почему косметологи обязаны знать алгоритмы первой помощи, а главное - иметь в кабинете антидот (гиалуронидазу, которая нейтрализует действие гиалуроновой кислоты) и уметь его ввести.

"Антидот гиалуроновой кислоты должен быть обязательно, это может спасти пациента от слепоты", - настаивает Ксения Ластовская.

Что лечит ботокс

Ботулинотерапия - одна из самых распространенных и "простых" косметических процедур. Ольга Орлова, директор Центрального института ботулинотерапии, напоминает: препарат изначально применялся для лечения косоглазия и спастичности. А сегодня ботокс и его аналоги все чаще используются не только в чисто косметических целях (убрать морщины, мимические заломы), но и для лечения неврологических заболеваний.

Неврологи успешно используют такие инъекции для реабилитации пациентов после инсультов, снимая патологическое напряжение мышц, рассказала завотделением медицинской реабилитации Лечебно-реабилитационного центра Минздрава России Светлана Хатькова.

"Лечение паралитического косоглазия и последствий нейропатии лицевого нерва - огромный пласт работы, где эстетика пересекается с восстановлением утраченных функций", - отмечает доктор Хатькова.

И пациентам, которые перенесли инсульт и имеют осложнения, в буквальном смысле слова отражающиеся на лице, важно об этом знать.

В серой зоне

Но пока одни врачи лечат последствия болезней, другие "специалисты" создают новые проблемы. "Дикий" рынок косметологических услуг, "домашняя" косметология по-прежнему процветают. Профессор кафедры онкологии Сеченовского университета Олеся Старцева привела шокирующие примеры процедур на дому, когда в погоне за дешевизной люди доверяют свое лицо и тело непонятным "специалистам", зачастую не имеющим даже базового образования. А в результате расплачиваются здоровьем.

Так, мода на округлые формы привела буквально к эпидемии введения вазелина в ягодицы и молочные железы.

"Люди греют вазелин, купленный в аптеке, и вводят его шприцем. Итог - тотальное поражение органов, мастэктомия (удаление груди), сепсис", - рассказала профессор Старцева.

Организм воспринимает вазелин как инородное тело, формируются рубцы, нарушается питание тканей, страдают печень и почки. И это делают не только "подпольные" умельцы, но иногда таким заработком не гнушаются люди с дипломами.

По итогам форума его участники сформулировали несколько предложений: нужно официально дополнять программы обучения косметологов, делая акцент на онконастороженности, углублении знаний в смежных областях, изучении алгоритмов спасения при осложнениях. А пациентам - конечно же, нужно помнить, что экономия на квалификации специалиста может стоить не только изуродованной внешности, но и жизни. Прежде чем лечь на кушетку к "проверенной мастерице на дому", стоит вспомнить истории тех, кто уже заплатил эту цену.