Названы самые опасные для почек продукты

Главный внештатный специалист-нефролог минздрава России по Приволжскому федеральному округу Наталия Петрова назвала продукты, которые вредят почкам и такие, которые влияют на почки хорошо.

«Полезно для почек употребление достаточного количества чистой воды, привычка недосаливать. Следует не употреблять большое количество белковых продуктов, при этом достаточно употреблять фруктов и овощей. Вредны для почек фастфуд, чипсы и соленые закуски, а также злоупотребление алкоголем», – сказала она в интервью РИА Новости.

Наносят удар по почкам также гиподинамия, курение, чрезмерное употребление соли, обезболивающих, консервы, БАДы.