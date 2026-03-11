Почему в холодное время года подхватить корь проще простого

Кандидат медицинских наук Галина Компанец предупреждает: пик заражения корью приходится на осенне-зимний период. Эксперт объяснила, почему морозы не убивают вирус, а, наоборот, способствуют его распространению.

Доцент Департамента фундаментальной медицины Дальневосточного федерального университета Галина Компанец назвала главные факторы, делающие зиму «золотым сезоном» для кори.

По словам специалиста, низкие температуры и высокая влажность воздуха создают идеальные условия для сохранения жизнеспособности вируса вне человеческого организма. В отличие от летней жары и ультрафиолета, которые быстро его разрушают, в холодное время года патоген может часами оставаться активным в помещении, поджидая новую жертву, пишет РИА Новости.

Однако дело не только в выживаемости вируса, но и в поведении людей. С наступлением холодов мы реже проветриваем квартиры и офисы, больше времени проводим в закрытых пространствах, общественном транспорте и торговых центрах. Высокая скученность в сочетании с плохой вентиляцией резко повышает шансы на заражение. Усугубляет ситуацию и то, что на ранних стадиях корь легко спутать с обычной простудой: человек переносит болезнь «на ногах», успевая заразить десятки людей до появления характерной сыпи.

Врачи напоминают, что корь — одна из самых заразных инфекций в мире. Индекс контагиозности приближается к 100%: если непривитый человек окажется в одном помещении с больным, заражение практически неизбежно. Вирус может оставаться в воздухе до двух часов после того, как носитель покинул комнату. Единственной надежной защитой специалисты называют вакцинацию

На фоне сезонного подъема заболеваемости в ряде регионов России эпидемиологи призывают граждан проверить свой прививочный статус. Особенно это касается взрослых до 35 лет и представителей групп риска (медиков, педагогов), которым рекомендована ревакцинация раз в 10 лет.

Как отметили в Роспотребнадзоре, благодаря масштабной иммунизации в последние годы общая заболеваемость корью в стране снижается, однако локальные вспышки среди непривитого населения по-прежнему фиксируются.

