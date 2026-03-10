Вся польза масла чайного дерева и как его правильно применять

Оно давно получило репутацию почти универсального средства: его советуют от прыщей, перхоти, грибка, простуды, а порой и вовсе — на всякий случай. И в этом есть доля правды. Это концентрат активных веществ с выраженным антисептическим действием.

Именно поэтому масло чайного дерева может быть полезным. И по этим же, как ни странно, причинам требует осторожности. Косметолог Ирина Созинова рассказала, в чем тут дело:

«Его антимикробные свойства связаны с высоким содержанием терпинен-4-ола — благодаря этому масло действительно можно использовать точечно при воспалениях на коже. Но важно понимать: наносить его на лицо щедрым слоем — плохая идея. Разумнее использовать либо готовые средства с контролируемой концентрацией, либо разводить его в базовом масле и применять аккуратно».

Применение при акне и жирной коже

При жирной коже и склонности к акне масло чайного дерева может помочь снизить выраженность воспалений. Оно уменьшает бактериальную нагрузку и слегка подсушивает элементы, не разрушая кожу полностью, как это делают агрессивные спиртовые средства, однако постоянное ежедневное нанесение на большие участки может привести к раздражению и нарушению защитного барьера.

Поддержка кожи головы

Еще одна сфера применения — кожа головы. При себорее и перхоти масло способно уменьшить зуд и активность микрофлоры, которая участвует в воспалительных процессах.

«Его можно добавлять в шампунь или использовать в составе масок, но и здесь принцип тот же: концентрация имеет значение. Чистое масло, нанесенное непосредственно на кожу головы, может вызвать жжение», — подчеркивает врач.

Противогрибковый потенциал

Противогрибковые свойства масла чайного дерева тоже реальны. Его применяют при грибке стоп и ногтей как вспомогательное средство, однако оно не заменяет полноценное лечение, если инфекция выраженная. В таких случаях это часть ухода, а не самостоятельная терапия. Если через несколько недель нет эффекта, увеличивать количество капель бессмысленно — лучше обратиться к врачу.

Границы безопасности

Иногда масло используют в диффузорах для очищения воздуха. Его запах действительно свежий, он может слегка снижать концентрацию микроорганизмов в помещении и создавать ощущение чистоты. Но считать его средством профилактики вирусных инфекций — преувеличение. Это ароматическая поддержка, не медицинская защита.

Самое важное правило простое: масло чайного дерева нельзя применять внутрь, нельзя наносить на слизистые, нельзя использовать без теста на чувствительность, поскольку натуральность не делает вещество безопасным автоматически. Напротив — именно природные концентраты часто оказываются самыми активными, а это не всегда хорошо.