Офтальмолог рассказал об опасности мартовского солнца

Профессор, доктор медицинских наук детский офтальмолог, офтальмохирург руководитель Объединения детских глазных клиник «Ясный взор» Игорь Азнаурян объяснил, почему свет мартовского солнца особо опасен для человеческих глаз. Об ошибках при недооценке этого фактора медик рассказал в эфире радио Sputnik.

«Весна — самое коварное время для наших глаз. И в зоне риска находимся абсолютно все, независимо от возраста. Зимой наши глаза привыкают к дефициту света. Весной происходит резкая смена: словно в темной комнате резко включили свет. В весенних лучах резко повышается доля ультрафиолета и синего спектра, к которым мы после зимы особенно чувствительны. Людям со светлыми глазами приходится тяжелее всего, их радужка пропускает больше света», — говорит офтальмолог.

Усиливают световой удар снег и лед, которые еще покрывают землю в марте-апреле. Они отражают до 80% ультрафиолета. Нагрузка на глаза получается и снизу, и сверху. Один мартовский день сопоставим по влиянию на зрение с сутками пребывания в горах или на тропическом пляже. Итогом солнечной атаки может стать мгновенный ожог сетчатки — фотокератит. Его симптомы — покраснение, резь и светобоязнь.

«Первыми под удар попадают именно дети. Хрусталик ребенка гораздо прозрачнее взрослого и пропускает на 30% больше ультрафиолета. Такая беззащитность грозит серьезными последствиями: от ожога роговицы до раннего помутнения хрусталика и даже провокации близорукости. Глаз ребенка меняется вплоть до взросления, и пропустить начало патологии очень легко», — подчеркивает Игорь Азнаурян.

Вредно мартовское солнце и для взрослых. Ультрафиолет имеет накопительный эффект, действуя как медленный яд, разрушая глаза годами. Весенне солнце провоцирует синдром сухого глаза, вызывая нарастание ткани на роговицу. Без защиты может развиваться катаракта. Врач советует носить в марте защитные очки по рекомендации своего офтальмолога.

«Если не носить защиту, к 50–60 годам вы «заработаете» помутнение значительно раньше срока, даже не связав это с прогулками молодости. Для сетчатки УФ-лучи, проходя через оптическую систему, со временем истончают центральную зону сетчатки. Это прямой путь к макулодистрофии — одной из главных причин слепоты в мире», — отметил врач.

Также он рекомендовал использовать головные уборы, а с 11 до 16 часов больше находиться в помещении. В больнице каждому пациенту подберут подходящие ему капли для увлажнения глаз.