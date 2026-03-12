Эксперт перечислил важные факты о почках

12 марта отмечается Всемирный день почки, который призван повысить осведомлённость людей о функциях и об особенностях этого органа. Работа почек может нарушаться из-за различных болезней. Это распространённая проблема: по некоторым оценкам, от почечных патологий страдает около 14 млн россиян.

© РИА Новости

В беседе с RT доктор медицинских наук профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Лариса Волкова объяснила, как почки формируются и влияют на давление, когнитивные функции и активацию витамина D, а также рассказала, какие продукты полезны для здоровья почек.

Когда формируются почки

Почки у эмбриона начинают формироваться уже на третьей неделе беременности. Сначала формируется предпочка, которая служит основой для развития первичной почки. На втором месяце внутриутробного развития постоянная почка постепенно берёт на себя функции фильтрации.

«К моменту рождения ребёнка почка уже способна поддерживать водно-солевой баланс, хотя её окончательное созревание завершается только после появления ребёнка на свет», — рассказала Волкова.

Как объяснила эксперт, такое раннее развитие почек необходимо, поскольку они формируют околоплодные воды и регулируют состав крови в утробе.

Как работают почки

В желудке и кишечнике жидкость, витамины, соли и другие вещества всасываются через стенки кишечника в кровь и лимфу и разносятся по всему организму. Большая часть отработанной жидкости в виде мочи образуется в почках и выводится из организма.

«Сначала в специальных структурах почек (нефронах) фильтруется жидкая часть крови — первичная моча, объём которой у взрослого человека может достигать 180 л в сутки. Затем по почечным канальцам полезные вещества всасываются обратно в кровь, а ненужные вещества выводятся с мочой. В итоге организм выделяет всего 1—2 л концентрированной жидкости», — объяснила эксперт.

Даже при отсутствии пищи и воды почки продолжают фильтровать кровь. Это необходимо для очистки крови от токсичных продуктов обмена веществ.

«Если эти вещества не выводить, организм отравится за считаные дни. При обезвоживании почки переходят в режим экономии: специальные гормоны заставляют их возвращать обратно в кровь максимум жидкости», — отметила учёный.

Волкова предупредила, что длительное обезвоживание может привести к повреждению почек.

Почки регулируют артериальное давление

При падении давления почки начинают вырабатывать фермент ренин и выбрасывают его в кровь. Так запускается цепочка реакций, превращающих неактивные белки в активный гормон ангиотензин II, который сужает сосуды и стимулирует выброс другого гормона — альдостерона — из надпочечников.

«Альдостерон заставляет почки задерживать натрий и воду, увеличивая объём циркулирующей в организме крови. В итоге её давление на стенки сосудов и сердце увеличивается», — рассказала Волкова.

По её словам, механизм работает и в обратную сторону: если давление слишком высокое, почки получают сигналы от сердца и, наоборот, усиливают выведение натрия и воды.

Почки активируют витамин D

Почки превращают промежуточную форму витамина D в активный кальцитриол, который регулирует всасывание кальция в кишечник, поддерживая его баланс в крови.

«Однако избыток витамина D может вызвать гипервитаминоз и спровоцировать острую почечную недостаточность. Дефицит же связан с появлением белка в моче, что является ранним признаком повреждения почек», — подчёркивает эксперт.

Почка — самый пересаживаемый орган в России

В 2025 году больше половины из 3,8 тыс. операций по трансплантации донорских органов было связано именно с почками.

«Доказано, что пересадка почки не только значительно улучшает качество жизни пациента с хронической почечной недостаточностью, но и увеличивает её продолжительность по сравнению с постоянным гемодиализом», — пояснила Волкова.

Она также отметила, что увеличение числа людей с патологией почек — это общемировая тенденция, во многом связанная с распространением сахарного диабета.

Почечная недостаточность снижает когнитивные функции

Как пояснила эксперт, при почечной недостаточности вредные продукты обмена веществ накапливаются в крови и начинают отравлять организм.

«Развивается уремическая энцефалопатия, которая проявляется заторможенностью, спутанностью сознания, ухудшением памяти и трудностями с концентрацией. Когнитивные функции снижаются из-за нарушения электролитного баланса и повреждения сосудов головного мозга. В тяжёлых случаях без лечения может наступить кома», — рассказала эксперт ПНИПУ.

Какие продукты полезны для здоровья почек

«Арбуз, огурцы, спаржа и зелёный чай увеличивают объём выделяемой мочи, помогая выводить излишки жидкости, токсины и соли из организма, поддерживают водно-солевой баланс и служат хорошей профилактикой образования осадка в мочевыводящих путях», — рассказала собеседница RT.

Однако, как подчёркивает Лариса Волкова, при уже имеющихся песке или камнях в почках мочегонные продукты могут вызвать колику, спровоцировать движение камней и привести к их смещению и травмированию слизистой.

У мужчин риск образования камней в почках выше

Мужчины страдают от камней в почках примерно в три раза чаще женщин. На это влияет анатомия — мужской мочеиспускательный канал длиннее, из-за чего выход мелких камней затрудняется. Мужской гормональный фон также создаёт благоприятную среду для их образования, поскольку тестостерон повышает кислотность мочи.

«Кроме того, мужчины в среднем чаще употребляют мясную пищу, богатую животным белком и пуринами, что увеличивает уровень мочевой кислоты и кальция. Немаловажна и генетическая предрасположенность. Если у близких родственников были камни, риск возрастает», — добавила Волкова.

Что касается климата, при высокой температуре воздуха организм теряет много жидкости через потоотделение — и соли легче выпадают в осадок, образуя кристаллы в почках. Поэтому в жарком климате камни в почках встречаются чаще, пояснила учёный.

В России разрабатывают искусственный имплантат почки

Эксперт также рассказала, что в России, в Институте биомедицинских систем МИЭТ, ведутся разработки имплантируемой искусственной почки. Это устройство, которое имитирует функции настоящего органа и может заменить гемодиализ.