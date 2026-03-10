Врач рассказал, как побороть дневную сонливость

Чтобы побороть дневную сонливость, иногда достаточно пересмотреть питание и начать больше двигаться, рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов, пишет aif.ru.

По его словам, причиной того, что постоянно клонит в сон, может быть недостаток витаминов. Поэтому в рацион следует добавить больше овощей, фруктов и зелени.

Кроме того, говорит врач, человек может находиться в полудреме из-за лишнего веса.

"Увеличение массы тела может повлечь за собой метаболические проблемы, инсулинорезистентность и развитие диабета, а также нарушение дыхания во сне, что сказывается на его качестве", - пояснил Бузунов.

То есть, когда человек не высыпается ночью, совершенно нормально, что он хочет спать днем.

Наконец, обратил внимание сомнолог, причиной сонливости может быть просто банальная усталость. Если это так, то нужно просто взять отпуск и отдохнуть, заключил он.