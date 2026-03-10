Названо максимальное время жевания жвачки без вреда для здоровья

Максимальное время жевания жвачки составляет 30 минут в день, утверждают врачи из Американской стоматологической ассоциации. На их слова обратило внимание издание Deia.

По словам медиков, если жевать жвачку весь день или несколько часов подряд, то она нанесет серьезный вред здоровью. Так, такая привычка может привести к напряжению в шее и челюсти, болям в височно-нижнечелюстном суставе, головным болям и возникновению щелкающего звука при открывании рта, предупредили они.

Другими негативными последствиями чрезмерного увлечения жеванием специалисты назвали изжогу, вздутие живота, повышенное газообразование и отрыжку. Эксперты также предупредили, что некоторые подсластители, входящие в состав жвачки, обладают слабительным эффектом. Если же в ней содержится сахар, то повышается риск развития кариеса, добавили доктора.

Ранее стоматолог Кристина Савостян перечислила уничтожающие зубы продукты. По ее словам, эмали вредят свежевыжатые соки и кислотные маринады.