В чем вред слишком ранней тренировки

Врач Евгений Миронов предупредил, что жертвовать сном ради утренней тренировки вредно для здоровья — хронический недосып перечёркивает пользу от физических нагрузок.

«Когда вы отрываете час или два сна ради спортзала, вы лишаете себя критически важной фазы восстановления», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

По его словам, в глубокой фазе сна вырабатывается гормон роста, отвечающий за регенерацию мышц, а при недосыпе повышается уровень кортизола, который разрушает мышечную ткань.

Специалист добавил, что тренировка на фоне усталости увеличивает риск травм и перегружает сердечно-сосудистую систему.

