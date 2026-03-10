Эндокринолог объяснил, почему современному человеку не обойтись без БАДов

В наши дни практически невозможно получить все необходимые вещества только из еды. Без биологически активных добавок (БАДов) организму приходится туго, рассказал в беседе с «Абзацем» врач-эндокринолог и нутрициолог Алексей Калинчев.

По словам специалиста, даже самые качественные натуральные продукты часто не закрывают суточную потребность человека в полезных элементах. Он привёл наглядный пример с рыбьим жиром.

«В 100 граммах дикой морской рыбы содержится всего один грамм омеги-3. А среднестатистическому человеку нужно три–четыре грамма в сутки, — объясняет Калинчев. — Допустим, что рыба бесплатная. Вы сможете её каждый день по 300–400 граммов есть? Вас тошнить от неё начнёт».

Врач обратил внимание на опыт скандинавских стран. Там люди регулярно принимают омегу-3 и витамин D. И именно в Скандинавии во время пандемии была самая низкая заболеваемость COVID-19. Даже в жарких солнечных странах, где, казалось бы, витамина D должно хватать, ситуация была хуже, отметил эндокринолог.