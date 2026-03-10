Почему для организма так важны магний и витамин D

Что происходит с организмом в межсезонье и как это исправить с помощью витаминов

Итак, является ли авитаминоз (недостаток витаминов) в межсезонье мифом или реальностью? «Тема авитаминоза в межсезонье считается спорной, - отмечает Ульяна Владимировна. – Во-первых, всё зависит от стиля питания. Да, содержание витаминов в продуктах может значительно различаться, и оно зависит, например, от места произрастания фруктов и овощей, климатических условий и особенностей почвы. Зимой мы чаще едим мандарины и хурму, летом - свежие ягоды и местные фрукты. Однако потребность организма в витаминах остаётся в целом постоянной в течение года. Если летом мы не можем употреблять привычные ягоды, но заменяем их другими питательными продуктами, дефицита не возникает».

Ключевым моментом доктор считает разнообразие и сбалансированность рациона:

«Если питание однообразно, например, если человек «застревает» на определённом типе пищи или придерживается очень жёстких диет для снижения веса без контроля специалиста, дефицит витаминов вполне вероятен. При этом по моей клинической практике и наблюдениям выраженный авитаминоз (когда витамины критически снижены) встречается очень редко у людей с обычным, средней структуры рационом. Чаще проблемы связаны не с нехваткой витаминов в пище, а с их «неэффективным усвоением» - при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (гастритах, синдроме избыточного бактериального роста и других патологиях). Такие состояния препятствуют попаданию нутриентов из пищи в кровь и клетки».

Витамин D Ульяна Махова называет помощником в борьбе с межсезоньем и городской экологией: «Витамин D заслужено называют «солнечным витамином». Он синтезируется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей солнца. В условиях российской зимы и межсезонья, особенно у жителей мегаполисов, его естественного производства существенно недостаточно».

Дефицит витамина D влияет на кости, иммунитет и общее состояние.

«Существует вариант профилактического приёма витамина D в виде добавок. Однако я настоятельно рекомендую сначала пройти скрининг - анализ крови на уровень витамина D (25(OH)D). Это позволит точно определить нехватку и рассчитать дозу, подходящую именно вам, а впоследствии принимать поддерживающую дозу», - говорит Ульяна Махова.

Еще один важный микроэлемент, влияющий на наше состояние – магний, минерал стресса и усталости.

«Магний - один из ключевых макроэлементов для человека. Он участвует в работе нервной системы, регулирует мышечные сокращения, поддерживает энергетический обмен и помогает адаптироваться к стрессам. Современный темп жизни в крупных городах, постоянное умственное напряжение и стресс приводят к повышенному расходу магния. К тому же питание часто бедно на продукты, богатые этим минералом: орехи, семена, зелёные овощи, цельнозерновые крупы. Дефицит магния проявляется усталостью, мышечными спазмами, нарушением сна и даже сбоями сердечного ритма. Чтобы восполнить запас, важно включать в рацион магнийсодержащие продукты и, при обнаружении значимого дефицита, использовать препараты по назначению врача», - советует эксперт.

Следующий важный микроэлемент йод - жизненно важный элемент для синтеза гормонов щитовидной железы, которые регулируют обмен веществ, развитие нервной системы и общий метаболизм. Особенно важен для детей и беременных.

В мегаполисах дефицит йода нередок из-за следующих причин:

Малая частота употребления морепродуктов и рыбы.

Использование не-йодированной соли.

Загрязнение окружающей среды, влияющее на функцию щитовидки.

Для профилактики йододефицита рекомендуется использовать йодированную соль и обращать внимание на наличие морских водорослей в рационе.

Итак, что делать, чтобы избежать дефицитов? Эксперт дает несколько важных советов.

Разнообразьте рацион и обращайте внимание на качество продуктов - свежие овощи, фрукты, морепродукты и цельнозерновые крупы максимально покрывают потребности. Следите за здоровьем ЖКТ - хронические гастриты, дисбактериоз, СИБР (синдром избыточного бактериального роста) снижают всасываемость витаминов, и тогда требуется комплексное лечение с врачом. Проходите профилактические обследования и анализы - лабораторные тесты (содержание витаминов D, магния, анализ состояния щитовидной железы) помогут выявить дефицит на ранних стадиях и скорректировать его. Обращайте внимание на образ жизни - больше прогулок на свежем воздухе, стресс-менеджмент и сбалансированное питание - лучшее профилактическое средство.

Берегите себя и пусть здоровье будет вашим надёжным союзником в любое время года!