Нутрициолог назвала продукты, которые нужно есть весной

Весной многие жалуются на упадок сил, сонливость и плохое настроение. Нутрициолог Юлия Чернобровкина объяснила NEWS.ru, как правильно скорректировать питание, чтобы вернуть бодрость и не перегружать организм.

По словам эксперта, весной тело тратит много энергии на то, чтобы согреться и приспособиться к переменчивой погоде. В результате мы инстинктивно хотим чего-то калорийного и жирного. Но тяжёлая пища даёт обратный эффект — вместо прилива сил появляются вялость и желание прилечь на диван.

Весной специалист советует налегать на продукты, которые поддерживают нервную систему и помогают вырабатывать «гормоны счастья».

Нутрициолог перечислила главные элементы, на которые стоит обратить внимание.

Триптофан и витамины группы В. Они нужны для выработки серотонина и дофамина — веществ, отвечающих за хорошее настроение и энергию. Ищите их в бананах, орехах, сыре, яйцах и цельнозерновых продуктах. Магний. Этот минерал снижает уровень кортизола (гормона стресса). Магния много в зелёных овощах, орехах и семечках. Железо. Весной его дефицит чувствуется особенно остро. Если железа не хватает, начинается апатия и слабость. Чтобы этого избежать, употребляйте красное мясо, печень, бобовые и зелень.

Чернобровкина обратила внимание на томаты. По её словам, консервированные помидоры или томатная паста весной могут быть полезнее, чем свежие парниковые помидоры из магазина. У последних часто нет ни вкуса, ни насыщенности, а вот переработанные томаты сохраняют нужные вещества.