Чем опасен разогрев еды в пластиковом контейнере, объяснил врач

Регулярное использование пластиковых контейнеров для еды может представлять серьезную опасность для здоровья. Пластик является продуктом химической промышленности, и при нагревании он способен выделять вредные вещества, которые могут попадать в пищу. Об этом сообщает «Абзац медиа со ссылкой на врача общей практики Денис Прокофьев.

Кроме того, из-за воздействия высокой температуры на поверхности контейнеров со временем появляются микротрещины, где создаются благоприятные условия для размножения бактерий.

Медик пояснил, что удалить микроорганизмы из таких повреждений практически невозможно, поэтому внутри посуды может происходить активное развитие опасной микрофлоры. В связи с этим пластиковые контейнеры лучше использовать лишь для кратковременной транспортировки еды, а для хранения и разогрева предпочтительнее выбирать стеклянную посуду.

Прокофьев также подчеркнул, что особенно вредным может быть разогрев пищи в пластиковой таре в микроволновой печи. При регулярном воздействии высоких температур пластик способен выделять вещества, которые могут вызвать интоксикацию организма, повлиять на нервную систему и работу желудочно-кишечного тракта.

Врач добавил, что безопасного пластика для разогрева пищи, по его мнению, не существует. Для подогрева еды он советует использовать плиту, а для переноски горячих блюд специальные термосы или стеклянные емкости.

Ранее нутрициолог и коуч по питанию Диана Хщанович рассказала, кому вредны крабовые палочки. Основу продукта составляет переработанное рыбное сырье с добавлением крахмала, соли, сахара и искусственных добавок. Специалист пояснила, что это ультрапереработанный продукт с минимальной пищевой ценностью, который создает ложное ощущение пользы.