Невролог рассказал, может ли неправильная поза во сне вызвать кошмары

Многие верят, что если спать на левом боку, то приснится кошмар. Врач-невролог Максим Панков из «СберЗдоровья» успокоил: поза тут ни при чём. Страшные сны появляются совсем по другим причинам, пишет URA.RU.

По словам эксперта, кошмары — это сигналы от нашей нервной системы. Чаще всего их вызывают стресс, тревога, хроническая усталость или депрессия. Наличие или отсутствие страшных снов никак не зависит от того, на каком боку вы уснули, пояснил врач.

Так имеет ли значение поза? Да, но для качества сна, а не для сюжетов сновидений. Лучшая поза, говорит невролог, та, в которой вы легко засыпаете и встаёте отдохнувшим. Но есть и общие рекомендации.

Врачи чаще всего советуют спать на спине или на боку. На спине полезно спать тем, у кого болит шея или заложен нос. К тому же так меньше риска появления морщин — лицо не прижимается к подушке. На боку хорошо спать, если вы храпите или мучаетесь изжогой. Эта поза смягчает эти неприятные состояния.

Беременным и людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (когда кислота из желудка забрасывается в пищевод) лучше спать на правом боку. Левая сторона может усилить давление на внутренние органы. А вот если болят плечи, сон на боку может навредить. В этом случае лучше переворачиваться на спину и подкладывать под руку подушку для поддержки.