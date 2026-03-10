Диетолог объяснила, кому не стоит пробовать на себе кето-диету

Кето-диета — это низкоуглеводный способ питания с пониженным употреблением белка и повышенным потреблением жира, рассказала в беседе с RT врач-диетолог Марият Мухина.

«Её пробуют те, кто хочет решить какие-то вопросы со здоровьем. Например, снизить вес, снизить интоксикацию, очистить организм, либо уменьшить воспаление. Например, у нас есть аутоиммунные воспаления, когда организм бьёт по своим собственным тканям», — поделилась она.

По словам Мухиной, мнения врачей относительно допустимости кето-диеты и её свойств разняться.

«Тем не менее есть случаи, когда удаётся достичь очень хороших результатов. И даже снять нейровоспаление. Особенно у детей, у которых эпилепсия является результатом нейровоспаления смешанного характера», — отметила она.

Есть хорошая статистика, когда это заболевание выходило на стойкую ремиссию благодаря данной диете, продолжила диетолог.

«И без углеводов наступает отдых для поджелудочной железы. Ей не нужно уже вырабатывать инсулин. Соответственно, все рецепторы инсулиновые, которые забиваются, они начинают освобождаться», — заметила она.

В целом, если человек грамотно входит в диету под контролем врачей, заменяет источник энергии с глюкозы и углеводов на жиры, у него перестраивается метаболизм, понижается содержания сахара в крови, добавила Мухина.

Но, всё же, по словам специалиста, кето-диета остаётся спорной.

«Она должна назначаться, когда уже всё перепробовано. У взрослых людей есть ряд противопоказаний. Например, переходить на кето-диету не стоит при нарушении жирового обмена, когда у человека и так повышен холестерин», — предупредила она.

Также в момент диеты образуются кетоны, которые токсичны для нервных клеток, заметила врач.

«Она противопоказана людям с 1-м типом сахарного диабета. При сахарном диабете 2-го типа только под контролем врача. На неё не стоит переходить при болезни желчного пузыря или при его отсутствии после операции, мочекаменной болезни. Также может усугубиться атеросклероз», — подытожила она.

