Врач предупредил о распространенной ошибке перед началом сезона аллергии

Перед началом сезона аллергии многие совершают одну и ту же ошибку, из-за которой период цветения проходит особенно тяжело. Об этом предупредила врач общей практики Нигхат Ариф, пишет Bristol Post.

© Lenta.ru

По словам Ариф, распространенная ошибка — начинать пить антигистаминные препараты слишком поздно. Она считает, что лекарства будут эффективнее работать, если принимать их до начала сезона цветения, когда в воздухе нет большого количества пыльцы.

Чтобы подготовиться к периоду цветения, врач также посоветовала следить за прогнозом распространения пыльцы, заранее запастись лекарствами или обратиться за консультацией к врачу. В разгар сезона, по ее мнению, может помочь вазелин. Она рекомендовала мазать им нос и область вокруг него.

«Вазелин работает как барьер от пыльцы, задерживает частицы до того, как они попадут в носовые проходы», — заявила Ариф.

Ранее невролог Али Исмаилов рассказал о типичных ошибках в начале весны. По его словам, это время идеально для простудных заболеваний.