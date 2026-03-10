Врач подсказал, как укрепить иммунитет весной

Весной организм часто чувствует истощение после зимы, а иммунитет требует особой поддержки. Врач-терапевт Иван Носков в беседе с aif.ru объяснил, как помочь защитным силам тела и привести в гармонию душу.

Единственный надёжный способ защититься от опасных инфекций — вакцинация. Многие думают, что прививки «ослабляют» иммунитет, но это миф. На самом деле вакцина работает как тренировка: она учит организм распознавать врага и быстро с ним справляться. В отличие от настоящей болезни, прививка не навредит, но создаст «клетки памяти», которые будут защищать вас долгие годы.

Наш иммунитет на 80% живёт в кишечнике. Там находятся триллионы бактерий, которые помогают бороться с болезнями. Если бактерий мало или они слабые, защита падает. Учёные недавно выяснили, что одни из самых важных «охранников» — бифидобактерии и новый вид полезных бактерий под названием Akkermansia. Они не дают развиваться воспалению и укрепляют стенки кишечника. Чтобы эти бактерии хорошо работали, их нужно правильно кормить, отмечает врач.

Самый большой враг полезных бактерий — обработанная пища и сладкие газировки. Даже напитки с сахарозаменителями вредят микрофлоре. Исследования на животных показали, что диетическая кола подавляет иммунитет и убивает полезные лактобациллы.

Вместо этого врач советует налегать на овощи, фрукты, рыбу, орехи и бобовые. Белок нужен, чтобы строить новые клетки защиты, а клетчатка из растений — любимая еда для кишечных бактерий. А вот жирное мясо, сладости и мучное лучше ограничить.

Лишние лекарства, особенно антибиотики, могут уничтожить микрофлору в кишечнике. Принимайте их только по назначению врача. То же касается и вредных привычек: курение и алкоголь бьют по иммунитету сильнее всего.

Если вы просыпаетесь разбитым, постоянно подхватываете простуду или у вас проблемы с кожей и пищеварением, возможно, иммунитету нужна не просто поддержка, а диагностика. Самый простой способ проверить себя — сдать обычный анализ крови. Он покажет, всё ли в порядке с защитными клетками.

Если есть подозрения на проблемы с кишечником, врач может назначить специальные анализы кала. Они покажут, хватает ли вам полезных бактерий и нет ли скрытого воспаления.