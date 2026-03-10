Когда с весенней апатией и усталостью нужно бежать к врачу

Врач Миронов отметил, что не стоит сваливать полный упадок сил на "весенний авитаминоз". В некоторых случаях причина может быть куда серьезнее.

Привычка объяснять тотальную слабость безобидным весенним авитаминозом – распространённая и довольно рискованная ошибка. Обычная сезонная усталость проходит после нормального сна и отдыха на выходных. Но если вы просыпаетесь уже измотанным, а кофе бодрит максимум на полчаса, значит, причина глубже – на уровне клеток или гормонов. Об этом РИАМО рассказал врач Евгений Миронов.

По его словам, при дефиците железа ткани буквально начинают испытывать кислородное голодание. Характерный признак – одышка и учащённое сердцебиение даже при минимальной нагрузке, например при подъёме на один лестничный пролёт.

Часто извращается обоняние: начинает нравиться запах сырой земли, свежей краски, бензина или выхлопных газов, хочется грызть лед. Кожа становится бледной, а волосы истончаются и сильно выпадают, – рассказал медик.

Недостаток витамина В12 в первую очередь отражается на нервной системе. Его типичный симптом – парестезии: покалывание, онемение или ощущение "мурашек" в пальцах рук и ног. Язык может становиться ярко-малиновым, гладким и болезненным. Появляется постоянное чувство "тумана" в голове, ухудшается память, падает концентрация, возможна неустойчивость при ходьбе.

Снижение функции щитовидной железы, гипотиреоз, критически замедляет весь метаболизм. Человек постоянно мерзнет даже в теплом помещении, беспричинно набирает вес при полном отсутствии аппетита, пояснил Миронов.

Он добавил, что в этом случае у человека по утрам заметны отёки лица и век, кожа становится чрезмерно сухой вплоть до микротрещин, пульс замедляется, беспокоят хронические запоры и стойкая апатия.

По словам врача, ни прогулки, ни случайно выбранные витаминные комплексы такие состояния не устранят. Организм подаёт вполне конкретные сигналы тревоги. Вместо того чтобы заливать усталость энергетиками, лучше сдать анализы: проверить ферритин, уровень витамина В12 и гормон ТТГ. Именно эти показатели помогут врачу понять настоящую причину слабости пациента, подытожил эксперт.