Почему каждому четвертому жителю Земли грозит глухота и как этого избежать

Глухота становится "тихой эпидемией", предупреждает ВОЗ. По прогнозам, к 2050 году каждый четвертый человек на планете будет испытывать проблемы со слухом, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Почти 2,5 миллиарда людей могут столкнуться с тишиной, и причина кроется не только в болезнях, но и в нашей повседневной привычке делать музыку громче. В зоне высокого риска - дети и подростки с их увлечением гаджетами и склонностью слушать музыку на предельной громкости, предупреждают в ВОЗ.

Инфекции возвращаются

Согласно новому докладу ВОЗ, около 60% случаев потери слуха у детей можно было бы предотвратить с помощью банальной вакцинации. Речь идет о вакциноуправляемых инфекциях - краснухе и менингите. Эти заболевания бьют по организму так, что жертвой становятся в том числе и тонкие структуры уха. Снижение уровня вакцинации в мире, о котором говорят врачи, может обратить вспять годы борьбы с детской глухотой.

"Порочный круг громкости"

Однако главная угроза для молодежи (12-35 лет), более 1 миллиарда которой уже в группе риска, кроется в наушниках и музыкальных концертах и клубах. Врач-оториноларинголог, доцент кафедры оториноларингологии Пироговского Университета Юлия Левина объясняет механизм разрушения: громкий звук повреждает клетки внутреннего уха, которые преобразуют вибрацию в понятные мозгу сигналы.

"Частое или продолжительное воздействие громких звуков, в том числе прослушивание громкой музыки, может привести к частичной потере слуха. Это связано с повреждением клеток внутреннего уха, которые преобразуют звуковые колебания в электрические импульсы, достигающие коры головного мозга. Степень риска зависит от длительности прослушивания, расстояния до источника звука и интенсивности звука. Так, нахождение около интенсивного источника звука в 100-105 дБ (концерт, клуб) может повредить слух уже через 15-30 минут", - предупреждает доктор Левина.

Особенно коварен так называемый "порочный круг громкости". Когда мы долго слушаем музыку на высокой громкости, чувствительность уха притупляется. Музыка кажется "блеклой", и мы инстинктивно добавляем громкость, снова и снова травмируя слух, пока повреждения не становятся необратимыми.

Почему нам нравится, когда "басы качают"?

Но если громкость так опасна, почему мы любим, когда динамики "режут" воздух? Почему подростки втыкают наушники поглубже и делают звук громче вопреки инстинкту самосохранения? Ответ кроется в биохимии мозга.

Исследования показывают, что громкая ритмичная музыка действует на мозг, по сути, как наркотик. Когда мы слушаем любимые треки, мозг вырабатывает дофамин - нейромедиатор удовольствия, который также выделяется во время еды или романтического влечения. Но дело не только в этом.

Как объясняют неврологи, мощное звуковое давление на дискотеках или концертах вводит мозг в состояние, схожее с трансом. Ученые называют это "транзиторной гипофронтальностью" - когда участки мозга, отвечающие за критику и тревоги, временно снижают активность, и человек погружается в ощущение "здесь и сейчас". Это создает чувство эйфории, единения с толпой и эмоционального "кайфа", сходного с действием некоторых антидепрессантов. Мы платим за это удовольствие здоровьем, часто даже не осознавая, что уровень децибел перешагнул болевой порог.

Что делать? От громких законов до тихих советов

Эксперты ВОЗ уверены: вложения в профилактику глухоты экономически выгодны - каждый вложенный доллар вернется шестнадцатикратной экономией, ведь глухота делает людей инвалидами, требующими социальной защиты. Но многое зависит и от нас самих.

Меры защиты общие:

Вакцинация: Своевременные прививки для детей - это база, которая защищает от инфекционных причин тугоухости.

Регулирование: Необходим контроль за уровнем шума на общественных мероприятиях. Если на концерте звук зашкаливает, это не только вопрос комфорта, но и угроза здоровью нации.

Личные рекомендации: