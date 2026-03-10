Что съесть утром, чтобы восстановить поджелудочную и печень

Все чаще врачи выявляют заболевания, связанные с нарушениями в работе печени и поджелудочной железы. Как предотвратить патологию, и какая еда оказывает мощное противовоспалительное и метаболическое воздействие на организм, рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Врач ссылается на последнюю масштабную работу ученых.

© Unsplash

"В рамках исследования специалисты проанализировали данные 120 тысяч человек в возрасте старше 40 лет. Отслеживалось, как они питаются в течение десяти лет. Работа показала, что богатая флавоноидами диета является очень сильным и мощным инструментом в предотвращении, например, неалкогольной жировой болезни печени, то есть гепатоза", - объяснил врач на своем канале на YouTube.

Среди продуктов, с которыми "была связана наиболее сильная защитная ассоциация, названы яблоки, которые снижают риск гепатоза на 22%, и чай (это 14%)". Также в списке - лук, капуста и ягоды.

"Флавоноиды уменьшают окислительный стресс, подавляют воспаление и улучшают чувствительность к инсулину", - подытожил специалист.

Также Сергей Вялов добавил, что три порции кофе хорошего качества ежедневно, помимо выраженной поддержки работы печени, способны снизить риски развития сахарного диабета и улучшить функции поджелудочной железы. Напомним также, что при проблемах с поджелудочной не рекомендуется есть яблоки с кожурой. Один из вариантов полезного завтрака - белковая пища и предварительно очищенное от кожуры печеное яблоко.