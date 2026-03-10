Как похудеть после 40 лет

Многие женщины замечают, что после 40 – 45 лет при привычном питании начинает расти вес. Это связано с гормональными изменениями в организме. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала изданию REGIONS, как безопасно похудеть и какие продукты включить в рацион после 40 лет.

© Нижегородская правда

После 40 лет многие женщины замечают, что при привычном питании вес начинает расти. Это связано с гормональными изменениями, такими как снижение уровня эстрогенов, прогестерона и тестостерона. Организм компенсирует дефицит гормонов, накапливая жировую ткань. Также на обмен веществ влияют стресс, недостаток сна и снижение мышечной массы. Перед началом похудения важно рассчитать индивидуальную норму калорий, учитывая возраст, вес, уровень физической активности и обмен веществ. Оптимальный темп снижения веса — около 500 граммов в неделю. Резкие ограничения могут привести к обратному эффекту.

Врач рекомендовала обратить внимание на качественный белок — рыбу, яйца и кисломолочные продукты. Белок необходим для поддержания мышечной массы и нормального обмена веществ. Также важно включать в рацион зеленые овощи и листовую зелень, которые богаты витаминами и минералами.

Ферментированные продукты, такие как квашеная капуста и натуральные кисломолочные продукты, способствуют восстановлению микробиома кишечника. Кальций и витамин D также важны, особенно после 50 лет. Кальций можно получить из молочных продуктов, кунжута и зеленых овощей, а витамин D — из жирной рыбы и яичного желтка.

Полностью исключать жиры нельзя. Растительные масла должны присутствовать в рационе, хотя и в небольшом количестве. Для успешного похудения необходимо уделять внимание качеству сна, поскольку глубокий сон важен для выработки гормонов, контролирующих вес. Также важно соблюдать водный режим — около 30 – 35 мл воды на килограмм массы тела.

Физическая активность также играет важную роль в процессе похудения. Врач рекомендовала включать в программу тренировок силовые упражнения для сохранения мышечной массы.

Снижение веса после 40 лет требует комплексного подхода. Необходимо учитывать гормональный фон, уровень стресса, качество сна, состояние щитовидной железы и микробиома. Только при соблюдении всех этих условий можно достичь устойчивого результата и сохранить здоровье.