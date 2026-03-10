Эксперт назвал неочевидные полезные свойства рыбного бульона

Эксперт раскрыл неочевидные полезные свойства рыбного бульона
От прозрачной русской ухи до пряного тайского том яма и насыщенного японского рамена — везде рыбный бульон выполняет важную функцию, насыщая организм ценными веществами. Бренд-шеф Нурали Мурадов в интервью «Чемпионату» рассказал о неочевидных полезных свойствах рыбного бульона.
Как отметил эксперт, употребление рыбы два-три раза в неделю обеспечивает организм белком, омега-3 и микроэлементами. Однако далеко не все готовы регулярно готовить сложные рыбные блюда. Бульон в этом смысле — идеальное решение: он прост в приготовлении и позволяет получать всё необходимое без лишних хлопот.
По словам эксперта, рыбный бульон является источником легкоусвояемого белка и природного коллагена, необходимого для здоровья суставов, кожи и связок. Аминокислоты, включая глицин, способствуют восстановлению организма и помогают нервной системе расслабляться.
Кроме того, в бульоне содержатся ключевые минералы: йод, фосфор и калий. Они поддерживают обмен веществ, работу щитовидной железы и сердечно-сосудистой системы. Блюдо также отличается умеренной калорийностью, при этом дарит длительное чувство сытости.
«Тёплый наваристый бульон хорошо насыщает, не перегружая рацион, поэтому его часто выбирают в период восстановления после болезни, стресса или высокой нагрузки», — пояснил Мурадов.
Вопреки распространённому мнению, приготовление рыбного бульона не требует много времени, отмечает бренд-шеф. Базовый вариант варится всего 20-25 минут и может храниться в холодильнике до трёх дней.
«Есть несколько простых способов внедрить блюдо в повседневное питание: можно готовить лёгкий суп на ужин два раза в неделю вместо тяжёлых гарниров; использовать бульон как основу для обеда, добавляя лапшу, овощи или яйцо; а также подавать его тёплым как самостоятельное питательное блюдо для восстановления после тренировок или простуды», — отметил бренд-шеф.
Нурали Мурадов раскрыл авторский рецепт, который объединяет две кухни. За основу берётся чистый, прозрачный бульон из русской ухи и обогащается азиатской эстетикой подачи и деликатными вкусовыми акцентами.
Ингредиенты (на две порции):
Для бульона:
- свежая рыба: 500-700 г. Идеально: минтай (филе или целый, очищенный);
- вода: 1,5-2 л;
- лук репчатый: 1 средняя головка;
- перец чёрный горошком: 5-7 шт.;
- соль: по вкусу.
Для подачи:
- лапша (соба, удон или пшеничная): 150 г;
- копчёный угорь/скумбрия: 150 г;
- соевый соус: 2 ст. л.;
- сушёные грибы шиитаке: 3-4 шт. (или 5-6 свежих шампиньонов);
- ростки дайкона или сои: горсть;
- вареное яйцо: 1-2 шт;
- зелёный лук.
Для финиша: кунжутное масло, нори, цедра лайма.
Способ приготовления:
- В кастрюлю с холодной водой положите лук и перец. Доведите до кипения и добавьте рыбу. Убавьте огонь до минимума и варите 20 минут, снимая пену. Процедите через марлю, чтобы бульон был прозрачным. Посолите по вкусу.
- В горячий бульон добавьте грибы и соевый соус. Дайте настояться 10-15 минут, затем грибы удалите (можно нарезать для сервировки). Отварите лапшу по инструкции.
- Разложите по пиалам: лапша, кусочки рыбы, яйцо половинками, ростки, лук, грибы. Доведите бульон до кипения и залейте в пиалы. Сбрызните кунжутным маслом, добавьте кусочек нори и цедру лайма. Подавайте горячим.