Эксперт назвал неочевидные полезные свойства рыбного бульона

От прозрачной русской ухи до пряного тайского том яма и насыщенного японского рамена — везде рыбный бульон выполняет важную функцию, насыщая организм ценными веществами. Бренд-шеф Нурали Мурадов в интервью «Чемпионату» рассказал о неочевидных полезных свойствах рыбного бульона.

© Чемпионат.com

Как отметил эксперт, употребление рыбы два-три раза в неделю обеспечивает организм белком, омега-3 и микроэлементами. Однако далеко не все готовы регулярно готовить сложные рыбные блюда. Бульон в этом смысле — идеальное решение: он прост в приготовлении и позволяет получать всё необходимое без лишних хлопот.

По словам эксперта, рыбный бульон является источником легкоусвояемого белка и природного коллагена, необходимого для здоровья суставов, кожи и связок. Аминокислоты, включая глицин, способствуют восстановлению организма и помогают нервной системе расслабляться.

Кроме того, в бульоне содержатся ключевые минералы: йод, фосфор и калий. Они поддерживают обмен веществ, работу щитовидной железы и сердечно-сосудистой системы. Блюдо также отличается умеренной калорийностью, при этом дарит длительное чувство сытости.

«Тёплый наваристый бульон хорошо насыщает, не перегружая рацион, поэтому его часто выбирают в период восстановления после болезни, стресса или высокой нагрузки», — пояснил Мурадов.

Вопреки распространённому мнению, приготовление рыбного бульона не требует много времени, отмечает бренд-шеф. Базовый вариант варится всего 20-25 минут и может храниться в холодильнике до трёх дней.

«Есть несколько простых способов внедрить блюдо в повседневное питание: можно готовить лёгкий суп на ужин два раза в неделю вместо тяжёлых гарниров; использовать бульон как основу для обеда, добавляя лапшу, овощи или яйцо; а также подавать его тёплым как самостоятельное питательное блюдо для восстановления после тренировок или простуды», — отметил бренд-шеф.

Нурали Мурадов раскрыл авторский рецепт, который объединяет две кухни. За основу берётся чистый, прозрачный бульон из русской ухи и обогащается азиатской эстетикой подачи и деликатными вкусовыми акцентами.

Ингредиенты (на две порции):

Для бульона:

свежая рыба: 500-700 г. Идеально: минтай (филе или целый, очищенный);

вода: 1,5-2 л;

лук репчатый: 1 средняя головка;

перец чёрный горошком: 5-7 шт.;

соль: по вкусу.

Для подачи:

лапша (соба, удон или пшеничная): 150 г;

копчёный угорь/скумбрия: 150 г;

соевый соус: 2 ст. л.;

сушёные грибы шиитаке: 3-4 шт. (или 5-6 свежих шампиньонов);

ростки дайкона или сои: горсть;

вареное яйцо: 1-2 шт;

зелёный лук.

Для финиша: кунжутное масло, нори, цедра лайма.

Способ приготовления: