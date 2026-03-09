Врач назвала опасным рацион блогера, который тратит на еду 30 рублей в день

Экстремально скудный рацион, который в соцсетях выдают за питание на 30 рублей в день, не способен покрыть даже базовые потребности организма. Такое мнение высказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Ирина Бережная, её цитирует «Газета.Ru».

По информации издания, в сети распространяются ролики блогера, который уверяет, что тратит на еду 30 рублей в день. Как утверждается, этой суммы ему хватает на зелёный чай и блюдо из гречки, картофеля, лука и моркови.

Специалист отметила, что даже при таком наборе продуктов за один приём пищи человек получит не больше 350 калорий. Этого, по её словам, недостаточно даже для основного обмена: взрослому человеку требуется от 1,5 до 1,85 тысячи калорий только на работу сердца, дыхание и выработку ферментов.

Проблема заключается не только в низкой калорийности. В таком рационе, по оценке Бережной, почти нет белка, микроэлементов, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов группы B и незаменимых аминокислот, которые организм не вырабатывает сам и должен получать с пищей. Гастроэнтеролог считает, что на подобной диете можно продержаться максимум около двух недель, потеряв большое количество массы. Сильнее всего в такой ситуации страдает сердечная мышца.

«Это просто какой-то рекламный ход, при таком рационе жить не может никто. И даже если брать самые бедные африканские страны или самые бедные районы Индии, у них калорийность выше. Они живут на 1 000 калорий, а не на йоге <...>. Скорее всего, это просто заблуждение, в которое пытается человек ввести всех окружающих. Были же истории с людьми, которые говорили, что они питаются солнечным светом. Обман, к сожалению, всегда существует», — добавила врач.

Сомнения у эксперта вызвала и сама заявленная сумма. По её подсчётам, зелёный чай, гречка, картофель, лук и морковь в сумме стоят как минимум около 150 рублей в день.