Топ-10 продуктов от весенней апатии

С приходом календарной весны многие россияне жалуются на хроническую усталость, сонливость и раздражительность. Причиной этого состояния чаще всего является неправильно составленный рацион. Врач-диетолог, анти-эйдж терапевт Лариса Никитина в беседе с URA.RU перечислила продукты, которые работают как природные антидепрессанты и помогают организму «проснуться» после зимы.

По словам специалиста, классическая картина весеннего дефицита выглядит так: человек встаёт уже уставшим, его преследуют апатия, сухость кожи, выпадение волос и снижение иммунитета. Однако Никитина предостерегает от поспешных выводов: подобные симптомы могут быть признаком как обычного авитаминоза, так и серьёзных заболеваний.

Тем не менее скорректировать меню для улучшения самочувствия можно уже сегодня. Диетолог назвала топ-10 продуктов, способных повысить уровень серотонина и дофамина: