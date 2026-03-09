Почему движение необходимо для здоровья

Сидячий образ жизни разрушает не только суставы, но и сердце, сосуды и даже мозг. Ассистент кафедры морфологии Пироговского университета Вячеслав Артищев рассказал, какие процессы происходят в организме при недостатке активности.

Питание хрящей происходит только при перепадах давления во время движения. В покое синовиальная жидкость застаивается, хрящ «голодает» и разрушается.

Сокращаясь, мышцы продвигают лимфу и венозную кровь к сердцу, выделяют полезные миокины. Без нагрузки мышечные волокна замещаются жиром, фасции теряют эластичность, появляются хронические боли.

Тренированный миокард работает эффективнее, сосуды остаются эластичными. Гиподинамия ведет к атеросклерозу, гипертонии, инфарктам.

Движение улучшает кровоснабжение мозга и стимулирует выработку белка BDNF – «удобрения» для нейронов. Без активности память слабеет, реакции замедляются.

Физическая активность массирует кишечник, печень, органы малого таза, предотвращая запоры, застой желчи и прочие проблемы.

