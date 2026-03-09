Чем полезны сыр и творог

Саранский врач-диетолог Ирина Громова рассказала, почему не злоупотреблять сгущенным молоком и не отказываться от жиров в молочных продуктах.

Врач-диетолог из Саранска Ирина Громова напомнила о пользе различных молочных продуктов и объяснила, какие из них стоит включать в рацион, а от каких лучше отказаться или существенно сократить их потребление.

По словам специалиста, сыр можно считать ценным источником кальция, белка и жиров, однако этот продукт относится к высококалорийным. Диетолог рекомендует ограничивать дневную порцию примерно 30–50 граммами. При этом подчеркивается, что важна не только польза, но и количество, в котором продукт употребляется, отмечает портал "Известия Мордовии".

Отдельно Громова остановилась на сгущенном молоке. Этот продукт она охарактеризовала как источник углеводов с очень высоким содержанием сахара. Для любителей сладкого допустимо иногда добавлять небольшое количество сгущенного молока — например, чайную ложку — в чай или кофе, но при этом указывается, что выраженной пользы в таком продукте практически нет.

Особое внимание диетолог уделила творогу, назвав его оптимальным вариантом для спортсменов и людей с активным образом жизни. Творог рассматривается как один из ключевых продуктов для восстановления и «строительства» тканей организма за счет высокого содержания полноценного белка и легкоусвояемого кальция.

Отвечая на распространенный вопрос о выборе жирности молочных продуктов, врач выступила против повального ухода на полностью обезжиренные варианты. Она отмечает, что при контроле массы тела или наличии сердечно-сосудистых заболеваний разумнее выбирать продукты с пониженной жирностью, а не полностью обезжиренные. Жиры необходимы организму для усвоения витаминов и микроэлементов, в том числе кальция, поэтому их полное исключение из рациона нецелесообразно.