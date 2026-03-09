Назван неожиданный продукт, который успокаивает нервы и налаживает сон

Ищете натуральное средство от стресса и бессонницы, которое не ударит по кошельку? Присмотритесь к обычному гороху. Тренер-нутрициолог Ольга Яблокова в беседе с NEWS.ru раскрыла неочевидные свойства этой бобовой культуры.

© Чемпионат.com

Главный козырь гороха — высокое содержание магния, который важен для качества сна и снижения уровня стресса. Также сухой горох содержит впечатляющие 20–23 грамма белка на 100 граммов продукта.

«Блюда из гороха насыщают надолго, что помогает избежать частых перекусов», — поясняет Яблокова.

Кроме того, в горохе есть витамины группы B, участвующие в обмене веществ и поддерживающие нервную систему, и калий, необходимый для здоровой работы сердца. Железо в продукте помогает поддерживать нормальный уровень гемоглобина.

Отдельного внимания заслуживают пищевые волокна. Растворимая клетчатка в составе гороха способствует снижению «плохого» холестерина, а нерастворимая — улучшает перистальтику кишечника.