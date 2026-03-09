Измерение артериального давления (АД) кажется простой процедурой, однако даже незначительные погрешности приводят к диагностическим ошибкам и необоснованной коррекции терапии. Наиболее распространенные ошибки: использование манжеты неподходящего размера (узкая завышает АД на 10-40 мм рт.ст.), измерение сразу после физической нагрузки, приема кофеина или курения, разговор во время процедуры, а также недостаточный отдых перед замером (менее 5 минут). Все эти факторы искажают результат в сторону повышения. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Кокин.

«Поза тела тоже критична. Сидя без опоры для спины активируется симпатическая нервная система, повышая АД на 5–15 мм рт.ст. Скрещенные ноги увеличивают давление на 2-8 мм рт.ст. Ноги должны стоять на полу, спина - опираться на спинку стула. Измерение лёжа допустимо, но сравнивать такие цифры с сидячими некорректно. Также важно следить за положением руки: каждые 10 см выше уровня сердца снижают АД на ~7 мм рт.ст., ниже - завышают на ту же величину. Манжета должна располагаться на уровне средней точки грудной клетки (четвёртое межреберное пространство). Рука, свисающая вниз или поднятая, гарантирует ошибку» — заметил врач.

Кроме того, врач отметил, что важно также учитывать место измерения давления, и каким аппаратом пользовались в этот момент.

«Часто ложноположительные результаты возникают при «эффекте белого халата» (стресс в кабинете врача), а ложноотрицательные - при маскированной гипертонии (норма в клинике, высокие цифры дома). Аритмии (мерцательная, экстрасистолия) искажают показания механических тонометров; автоматические приборы могут давать сбои при слабом пульсе или кальцификации артерий (псевдогипертензия). Есть и аппаратные погрешности: просроченная поверка механических сфигмоманометров (рекомендуется раз в год), износ груши или манометра, негерметичность системы, низкий заряд батареи в автоматических устройствах. Даже качественный прибор требует регулярной калибровки», — рассказал доктор.

Рекомендуется измерять АД дважды с интервалом в одну-две минуты в спокойной обстановке, сидя с опорой для спины и ног, рука на уровне сердца, манжета - подходящего размера на обнаженной руке. При сомнениях необходимо провести суточное мониторирование (СМАД).