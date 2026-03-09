Как блогеры формируют искаженную картину психического здоровья

Темы депрессии, тревожности и расстройств личности в последние годы стали частью повседневного контента в социальных сетях. Популярные блогеры открыто делятся «диагнозами», публикуют списки симптомов и обсуждают личный опыт лечения. Однако специалисты предупреждают: подобная подача нередко формирует у аудитории искаженное представление о психических заболеваниях. Какие риски несет подобная информационная волна, «Вечерней Москве» рассказал нарколог, психиатр, врач клиники «Алкоспас» Антон Михайлович Рудковский.

Размывание границ между нормой и патологией

По словам специалиста, одна из ключевых проблем — подмена клинических понятий бытовыми описаниями.

В социальных сетях нередко происходит смешение эмоциональных состояний и психических расстройств, — поясняет Рудковский. — Обычная усталость называется депрессией, ситуативная тревога — тревожным расстройством, а особенности характера — расстройством личности.

В результате аудитория начинает воспринимать сложные психиатрические диагнозы как универсальные объяснения любых трудностей. Это снижает серьезность восприятия настоящих заболеваний и затрудняет их своевременную диагностику.

Романтизация и «идентичность через диагноз»

Отдельную обеспокоенность вызывает тенденция к романтизации психических состояний.

Когда диагноз становится частью публичного образа, формируется искажение восприятия, — отмечает врач. — Психическое расстройство — это не элемент самопрезентации, а клиническое состояние, которое может серьезно нарушать качество жизни.

По словам специалиста, подобный тренд особенно влияет на подростков и молодых людей, у которых еще формируется самоидентификация. Диагноз может начать восприниматься как объяснение любых сложностей и как способ самоописания.

Риски самодиагностики

Еще одна проблема — распространенные в соцсетях «чек-листы» симптомов.

Психиатрическая диагностика строится не на совпадении нескольких признаков, а на комплексной оценке состояния, его длительности и влияния на функционирование человека, — подчеркивает Рудковский.

Самодиагностика по фрагментарной информации может приводить либо к избыточной тревоге, либо к игнорированию серьезных симптомов. В обоих случаях человек откладывает обращение к специалисту.

Информационная открытость и профессиональные границы

Эксперт подчеркивает, что обсуждение психического здоровья в публичном пространстве само по себе позитивно, поскольку снижает стигматизацию. Однако при отсутствии профессиональной экспертизы и корректной терминологии формируется упрощенная картина.

Популярность не равна медицинской компетенции, — резюмирует Рудковский. — В вопросах психического здоровья важно опираться на клинические данные и профессиональную оценку, а не на алгоритмы социальных сетей.

По словам специалиста, задача врачей — не противопоставлять себя блогерам, а формировать корректное понимание различий между эмоциональными реакциями и психическими расстройствами, чтобы информационная доступность не подменяла собой медицинскую помощь.

