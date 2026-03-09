Врач предупредил о неочевидной причине утренней тошноты

Врач клинической лабораторной диагностики, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL | Медскан Ольга Малиновская рассказала, почему может возникать тошнота по утрам. О неочевидных причинах этого состояния доктор предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, в редких случаях утренняя тошнота может быть вызвана сердечной недостаточностью или проблемами с щитовидной железой. Другими причинами могут быть нарушения в работе пищеварительного тракта, такие как гастрит и язвенная болезнь, рефлюксная болезнь, панкреатит или холецистит.

Кроме того, у людей с диабетом тошнота по утрам иногда появляется из-за нарушений углеводного обмена. В этом случае, помимо тошноты, появляются сухость во рту, жажда и сильное чувство усталости уже с утра.

Кроме того, как отметила врач, тошнота по утрам может быть связана с приемом некоторых лекарственных препаратов, особенно, если пить их натощак. Такой симптом могут вызывать препараты железа, антибиотики, антидепрессанты. Помимо этого, вызывать тошноту может чувство голода из-за долгого перерыва между приемами пищи. В этом случае состояние обычно нормализуется после приема пищи.

