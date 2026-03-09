Кому противопоказан сыр с плесенью и почему даже один кусочек может убить

Даже маленький кусочек сыра может быть опасен для жизни, предупреждает в своем телеграм-канале кузбасский токсиколог Константин Сиворонов.

© Vse42.ru

Речь идет о сыре с плесенью. По словам врача, деликатес вроде бри, камамбера, горгонзолы или рокфора безопасен только для полностью здорового взрослого человека. Сыры с "благородной плесенью" частично расщепляют белки и жиры, содержат кальций и фосфор, а вещества плесени даже подавляют рост вредных бактерий в кишечнике.

Однако для части людей сыр с плесенью может быть настоящей угрозой. В составе сыра есть тирамин – вещество, которое сужает сосуды и резко повышает давление, поэтому гипертоники рискуют получить криз. Плесень чужда организму, и у людей с чувствительным ЖКТ может вызвать метеоризм и расстройство. Особенно опасны сыры из непастеризованного молока с белой корочкой, такие как камамбер и бри – они создают идеальные условия для размножения бактерии, вызывающей листериоз.

Константин Сиворонов подчеркнул, что в группе риска находятся беременные и кормящие женщины, дети до 5–7 лет, люди с иммунодефицитом, онкологией, после трансплантации, аллергики на пенициллин, а также пациенты с заболеваниями печени и подагрой. Для этих категорий даже маленький кусочек сыра с плесенью может стать опасным.