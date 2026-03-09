Почему не нужно заставлять себя есть супы каждый день

Существует мнение, что необходимо обязательно съедать одну порцию супа в день, чтобы поддерживать здоровье пищеварительной системы. Так ли это на самом деле, «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Анастасия Андрианова.

«Согласно современным исследованиям, человеку необязательно есть супы на регулярной основе — все зависит от индивидуальных вкусовых предпочтений. Однако в некоторых случаях это делать целесообразно. Так, например, супы с овощами могут стать полезным способом повышения количества потребляемой клетчатки — пищевых волокон, которые способствуют нормальной работе желудочно-кишечного тракта. Кроме того, супы могут быть основным питанием в период восстановления после операций на желудочно-кишечном тракте, так как они легче усваиваются, чем другая пища», — рассказывает врач.

Помимо этого, включать суп в ежедневный рацион полезно тем, кто следит за фигурой, так как это блюдо быстро насыщает за счет высокого содержания жидкости. Наряду с этим некоторые виды супов, особенно овощные, обладают меньшей калорийностью по сравнению, например, с жареными блюдами.

Чтобы суп был полезным для здоровья, при его приготовлении важно учитывать несколько моментов. Важно умеренно солить блюдо, учитывая, что взрослым рекомендуется употреблять не более 5 г соли в сутки, что составляет примерно 1 чайную ложку без горки. Стоит отметить, что соль можно частично заменить свежей зеленью или специями, например, добавить в суп черного перца, тмин, базилик или укроп.

Полезно готовить супы с добавлением цельнозерновых круп, например, гречки, перловки или бурого риса, так как они обладают низким гликемическим индексом. Это, в свою очередь, способствует медленному усвоению организмом углеводов, что обеспечивает длительное чувство сытости и предотвращает резкие скачки уровня глюкозы в крови.