Какие продукты крайне опасны при высоком давлении и холестерине

При сердечно-сосудистых заболеваниях важно исключить продукты, повышающие холестерин, давление и воспаление.

«К наиболее опасным продуктам, вызывающим воспаление сосудов, относятся ультрапереработанные продукты, содержащие сахар, крахмал и трансжиры (сухие завтраки, сладкие йогурты, чипсы), а также сладкие газированные напитки. Эти продукты вызывают зависимость, приводят к атеросклерозу и повышают риск развития сахарного диабета», - рассказал «Свободной Прессе» главный врач Республиканского кардиологического диспансера Чувашии, кардиохирург, заведующий кафедрой Чувашского государственного университета Вадим Бабокин.

Колбасы, копчености и мясные консервы богаты насыщенными жирами и солью, которые провоцируют повышение давления, атеросклероз и повреждают печень.

«Ограничьте соль до 5 г/сутки, уберите из рациона сахар, трансжиры и пальмовое масло. Замена этих продуктов на натуральные (овощи, фрукты, рыбу и морепродукты) снижают риски развития сердечно-сосудистых и других заболеваний. Не забывайте об умеренной ежедневной физической активности от 30 минут в день (ходьба, плавание или простые физические упражнения) и полноценном сне (7-9 часов в сутки). Выполнение этих простых рекомендаций укрепляет сердце, нормализует давление и улучшает метаболизм, продлевая активное долголетие», - резюмировал врач.

