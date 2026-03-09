Биолог предупредил о скрытой опасности в лейке душа

Внутренняя поверхность лейки и душевых шлангов — благоприятная среда для развития разных микроорганизмов, особенно при низкой температуре воды и недостаточной циркуляции, в связи с забившимися отверстиями от солей воды. Об этом «Ленте.ру» рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

Биолог сообщила, что в шлангах и лейках душа со временем скапливаются микроорганизмы, которые вызывают инфекции кожи, ушей, дыхательных путей у ослабленных людей и легионеллез (пневмонию) при вдыхании. Также, отметила она, там могут появиться условно-патогенные бактерии, вызывающие кожные инфекции и сапрофитные бактерии, плесневые грибки.

«В результате при пользовании загрязненной лейки можно приобрести инфекции кожи (фурункулы, фолликулит), ингаляционные инфекции, аллергические реакции, инфекции ушей и дыхательных путей. Как можно чаще нужно откручивать и промывать лейку душа для удаления скопившихся отложений и биопленки с микроорганизмами, а также для предотвращения размножения и распространения бактерий внутри лейки», — предупредила Лялина.

Для прочистки она посоветовала использовать раствор уксуса 9 процентов (1 часть уксуса на 1 часть воды), хлорсодержащие дезинфицирующие средства, разведенные по инструкции. Специальные антибактериальные средства для сантехники помогают растворять минеральные отложения с лейки, добавила она. Данную промывку рекомендуется выполнять минимум 1 раз в месяц, а при использовании жесткой воды или в семьях с детьми и пожилыми — каждые две недели, указала эксперт.

